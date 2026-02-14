Чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 19-е место в мировом рейтинге, завоевала титул на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар). В финальном матче она обыграла 19-летнюю канадку Викторию Мбоко, которая находится на 13-й строчке рейтинга, со счетом 6:4, 7:5.

Каролина Мухова globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Мухова выполнила две эйсовые подачи, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми попыток. Мбоко отметилась четырьмя эйсами, одной двойной ошибкой и одним успешно реализованным брейк-пойнтом.

Для 29-летней Муховой эта победа стала второй в карьере в одиночном разряде и первой на турнире категории «тысячник». По итогам турнира в Дохе она поднимется на 11-е место в рейтинге WTA.