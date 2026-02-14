Австралийский теннисист Алекс де Минор, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, достиг финала турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Алекс де Минор globallookpress.com

В полуфинале он уверенно обыграл француза Уго Умбера, который находится на 36-й строчке рейтинга, со счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 33 минуты.

Алекс де Минор сделал одну подачу навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. В то же время Уго Умбер не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из десяти брейк-пойнтов, которые у него были.

В финале турнира в Роттердаме Алекс де Минор встретится с победителем матча между Александром Бубликом из Казахстана и Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.