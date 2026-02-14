18-летняя российская теннисистка Алина Корнеева, занимающая 157-е место в мировом рейтинге, вышла в финал турнира WTA-125, который проходит в португальском городе Ойэраш.

Алина Корнеева globallookpress.com

В полуфинальном матче она уверенно обыграла местную спортсменку Матилде Жорже, которая находится на 287-м месте в рейтинге, со счетом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась всего 1 час 14 минут.

За это время Корнеева продемонстрировала высокий уровень игры: она выполнила две подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти попыток. Ее соперница, Жорже, не смогла показать такой же уровень: она не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала только один брейк-пойнт.

В финале турнира в Ойэраше Алине Корнеевой предстоит сразиться с чешской теннисисткой Дарьей Видьмановой, которая занимает 137-е место в мировом рейтинге.