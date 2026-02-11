Латвийская теннисистка Елена Остапенко, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, успешно прошла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

Елена Остапенко globallookpress.com

В третьем круге она одержала победу над колумбийкой Камилой Осорио, которая находится на 80-й строчке рейтинга, со счетом 6:3, 6:1. Матч длился всего 55 минут.

За время игры Остапенко выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и успешно реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Ее соперница, Осорио, сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из двух брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Елена Остапенко встретится с победительницей матча между американкой Энн Ли и итальянкой Элизабеттой Коччаретто.