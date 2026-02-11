Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA-1000, уступив канадской спортсменке Виктории Мбоко, которая находится на 13-й строчке рейтинга. Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Мирра Андреева globallookpress.com

В ходе игры Андреева дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и успешно реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Мбоко, в свою очередь, выполнила пять эйсов, совершила семь двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из 16 попыток.

Теперь Мбоко встретится с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.