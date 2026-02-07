Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим выиграл у Титана Дроге из Франции в полуфинале турнира в Монпелье.

Встреча продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу восьмой ракетки мира.

Оже-Альяссим 20 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Дроге, занимающего 150-е место в рейтинге ATP, 14 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

За победу на турнире Оже-Альяссим сыграет против Адриана Маннарино из Франции.