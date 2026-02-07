.SubTitle Организаторы турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) опубликовали сетку соревнований. На хардовых кортах выступят сразу несколько российских теннисисток: Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова. В квалификации за выход в основную сетку также поборются Вера Звонарёва и Анастасия Захарова.

Мирра Андреева globallookpress.com

Все россиянки стартуют со второго круга. Мирра Андреева встретится с победительницей противостояния Магда Линетт (Польша) — квалифаер. Соперницей Александровой станет сильнейшая в матче Паула Бадоса (Испания) — Елена Остапенко (Латвия).

Самсонова сыграет против победительницы встречи Лейла Фернандес (Канада) — Энн Ли (США), а Шнайдер — против лучшей теннисистки пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Софья Кенин (США).

Турнир WTA-1000 в Дохе пройдёт с 8 по 14 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является американка Аманда Анисимова.