Российская теннисистка Екатерина Александрова поднимется в топ-10 обновлённого рейтинга WTA, публикация которого запланирована на 9 февраля.

Екатерина Александрова globallookpress.com

31-летняя спортсменка ранее пробилась в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), где ей предстоит встретиться с чешской теннисисткой Сарой Бейлек. Уже сам выход в решающий матч позволит Александровой подняться с 11-й на 10-ю позицию мирового рейтинга. В случае победы она обновит личный рекорд и займёт девятое место.

Впервые в карьере россиянка вошла в топ-10 в октябре 2025 года, однако покинула элитную десятку в середине января.