18-я ракетка мира Людмила Самсонова завершила свое выступление на турнире WTA-500 в Абу-Даби.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Россиянка в четвертьфинале потерпела поражение от американки Хейли Баптист со счетом 2:6, 6:4, 4:6.

Встреча Самсоновой с Баптист продлилась 2 часа и 18 минут. В её рамках Самсонова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Баптист четыре эйса, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в финал турнира в Абу-Даби Баптист сразится с другой россиянкой Екатериной Александровой