Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере сыграет в парном разряде вместе с немецким спортсменом Александром Зверевым, занимающим четвертое место в мировом рейтинге. Этот дуэт будет заявлен на турнире категории ATP-500 в Роттердаме.

Карен Хачанов globallookpress.com

Ранее Хачанов и Зверев ни разу не объединялись для выступлений в паре.

В парном турнире также примет участие представитель Казахстана Александр Бублик, который выйдет на корт вместе с поляком Хубертом Хуркачем. Последний раз этот тандем появлялся на соревнованиях в 2020 году.

Турнир в Роттердаме пройдет с 9 по 15 февраля 2026 года.