Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас ответил, как он провел ночь после победы на Australian Open 2026. В финале Алькарас одолел серба Новака Джоковича со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Трофей я оставил отцу и дяде, так как сейчас они лучше всех могут за ним присмотреть. Спал очень мало: после финала и всего турнира адреналин зашкаливал, уснуть было трудно. Хотелось бы устроить праздник, но времени не было. В номер я вернулся около половины третьего ночи, даже не ужинал. Заказал еду, посидели с братом и друзьями, поиграли в игру. Лёг спать примерно в половине пятого.

В понедельник утром было много дел, так что толком не отдохнул. Хорошо, что впереди перелёт — там смогу выспаться», — приводит слова Алькараса Marca.