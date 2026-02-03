Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас ответил, как он провел ночь после победы на Australian Open 2026.  В финале Алькарас одолел серба Новака Джоковича со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Карлос Алькарас
Карлос Алькарас globallookpress.com

«Трофей я оставил отцу и дяде, так как сейчас они лучше всех могут за ним присмотреть.  Спал очень мало: после финала и всего турнира адреналин зашкаливал, уснуть было трудно.  Хотелось бы устроить праздник, но времени не было.  В номер я вернулся около половины третьего ночи, даже не ужинал.  Заказал еду, посидели с братом и друзьями, поиграли в игру.  Лёг спать примерно в половине пятого.

В понедельник утром было много дел, так что толком не отдохнул.  Хорошо, что впереди перелёт — там смогу выспаться», — приводит слова Алькараса Marca.