Россиянка Анастасия Захарова (107) смогла в первом круге теннисного турнира категории WTA-250 в румынской Клуж-Напоке переиграть знаменитую чешку Каролину Плишкову (416).
Матч завершился в трех сетах за 1 час 52 минуты со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Захаровой.
За это время россиянка сделала 6 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18.
На счету Плишковой 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Дальше Захарова сыграет с победительницей матча Вероника Эрьявец (Словения) — Тамара Зиданшек (Словения, LL).