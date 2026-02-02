На старте турнира в Абу-Даби российская теннисистка Дарья Касаткина, представляющая Австралию, потерпела поражение от швейцарской спортсменки Симоны Вальтерт. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6, продлившись 2 часа 46 минут.
Касаткина, занимающая 62-е место в мировом рейтинге, не смогла подать ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок и успешно реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Ее соперница, находящаяся на 94-й строчке рейтинга, отметилась 3 эйсами, 5 двойными ошибками и 5 успешными брейк-пойнтами из 9 попыток.
Следующим соперником Вальтерт во втором круге станет датская теннисистка Клара Таусон.