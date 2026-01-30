Испанец Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Австралии-2026, обыграв в полуфинальном матче представителя Германии Александра Зверева.
Встреча получилась сверхупорной и завершилась победой Алькараса в пяти сетах — 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. Теннисисты провели на корте 5 часов 27 минут.
Алькарас выполнил 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из 14 брейк-пойнтов.
Зверев ответил 17 эйсами, четырьмя двойными ошибками и реализовал два брейк-пойнта из семи.
В решающем матче Australian Open Алькарас сыграет с победителем второго полуфинала, в котором сыграют Новак Джокович и Янник Синнер.