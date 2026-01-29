Вторая ракетка мира Янник Синнер с пониманием отреагировал на эмоциональный поступок американки Кори Гауфф после её поражения в четвертьфинале Australian Open 2026.

Янник Синнер globallookpress.com

В подтрибунном помещении Гауфф сломала ракетку, и этот эпизод вызвал широкий резонанс в СМИ. Итальянский теннисист отметил, что подобные ситуации нередки в профессиональном спорте.

«Такое бывает. Мы спортсмены и всю жизнь стремимся стать лучше. Поражения иногда ранят, и как игрок я прекрасно понимаю это чувство раздражения. Кори всегда полностью отдается игре, никогда не говорит ничего лишнего. Она хорошая девушка», — заявил Синнер на пресс-конференции.