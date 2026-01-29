Шестая ракетка мира Джессика Пегула высказалась о своем вылете от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в полуфинале Australian Open-2026.

Джессика Пегула globallookpress.com

«Было очень тяжело. Очевидно, у меня были сет-пойнты, и я была способна остаться в этом матче. В какие-то моменты могла повернуть всё вспять и гораздо лучше сыграть до конца, как раз дав себе шанс. Но да, это был тяжёлый вечер. Честно говоря, разочарована своим уровнем.

Я ощутила, что не играла достойно почти вплоть до концовки, и даже в финале моя игра была достаточно нестабильной. Я потеряла пару мячей тогда, когда у меня была куча возможностей. Чувствовалось, что мы обе в какие-то моменты проживали спад, но Елена просто сыграла чуть полноценнее меня. Поэтому я немного расстроена тем, что не могла показать лучший уровень в этот вечер», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

Рыбакина в финале турнира сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.