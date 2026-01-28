В полуфинале Australian Open Синнер сразится с Новаком Джоковичем из Сербии.

Шелтон ответил восемью эйсами, тремя двойными ошибками и не смог воспользоваться ни одним из четырёх брейк-пойнтов.

Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Синнер выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 12 возможных.

Вторая ракетка мира Янник Синнер успешно преодолел стадию четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии — 2026 и вышел в полуфинал турнира. Итальянский теннисист в трёх сетах уверенно обыграл американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

