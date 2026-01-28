Итальянский теннисист Лоренцо Музетти сообщил о полученной травме, из-за которой он был вынужден отказаться от участия в четвертьфинальном матче против Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии 2026 года.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

«Я почувствовал дискомфорт в начале второго сета. Понял, что с правой ногой что-то не так. Я продолжал играть, потому что действовал на самом деле очень хорошо. Во время медицинского перерыва я сел, чтобы отдохнуть, но, когда снова начал играть, боль стала сильнее», — сказал Музетти на пресс-конференции.

Музетти, которому 23 года, одержал победу в первых двух сетах (6:4, 6:3) над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», но в третьей партии при счете 1:3 решил завершить матч.

Теперь Джокович в полуфинале Australian Open встретится с победителем матча между Беном Шелтоном (США, 8-й номер посева) и Янником Синнером (Италия, 2-й номер посева).