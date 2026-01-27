Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о предстоящем полуфинальном матче Australian Open против Арины Соболенко.

Элина Свитолина globallookpress.com

«В среду обсудим тактические моменты с тренером, те, над которыми нужно работать на корте. А ещё это день для восстановления после физической нагрузки. Хотя матч 1/4 финала с Кори Гауфф длился меньше часа, он всё равно требует много от тела. Для меня приоритет — эти две задачи.

Не секрет, что Соболенко очень мощный игрок. Она демонстрирует отличный теннис, а сила во всех аспектах игры — её преимущество. Мне нужно быть готовой к этому, искать маленькие дыры и возможности в её игре. Когда играешь против лучших, нужно находить эти маленькие шансы и уметь их использовать», — отметила Свитолина на пресс-конференции.

Матч между Элиной Свитолиной и Ариной Соболенко состоится уже в четверг, 29 января.