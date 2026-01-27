Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение от Элины Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии и рассказала, в чем ей надо еще прибавлять.

Кори Гауфф globallookpress.com

«Мне нужно извлечь урок и научиться управлять своей подачей в те моменты, когда всё остальное не работает. Я должна уметь побеждать даже тогда, когда игра не идёт. Подача может стать ключом к этому.

Считаю, что мы движемся в правильном направлении в работе над подачей. Да, она пока не такая, какой я хочу её видеть, но я чувствую, что сейчас подаю лучше, чем в прошлом году. Мне нужно сделать вторую подачу более надёжной, а повышение агрессивности при первой — более стабильной», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Гауфф уступила Свитолиной в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.