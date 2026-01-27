Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии против Александра Зверева из Германии.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Я смотрел его матчи на турнире, его уровень впечатляет. Будет отличная битва, он играет здорово, солидно, действует агрессивно, когда может. Я буду готов к этому поединку и знаю, что должен сделать. Если он хочет меня одолеть, ему придётся сильно попотеть», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, что в четвертьфинале Алькарас оказался сильнее австралийца Алекса де Минора, а Зверев сломил сопротивление американца Лернера Тьена.