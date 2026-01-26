Известная в прошлом российская теннисистка Елена Веснина считает, что 18-летняя Мирра Андреева психологически и по своему уровню мастерства готова бороться за главные трофеи на турнирах «Большого шлема».

Мирра Андреева globallookpress.com

« Хорошее выступление Мирры на АО. Понятно, что все ждали от нее большего, все хотят и верят, и она в том числе. Но я думаю, что сейчас момент получения опыта. Это немного другой сезон по сравнению с прошлым, надо подтверждать, продолжать прогрессировать и расти. Мирра растет, развивается и должна столкнуться с какими‑то проблемами, с какими‑то не очень удачными матчами против более опытных соперниц. Таких, как Элина Свитолина, например, которая уже на протяжении более 15 лет находится в туре и стабильный игрок. Поэтому иногда нужно пройти эти матчи.

А выступление на турнире хорошее. Дошла до четвертого круга, уверенно играла. Но я думаю, что это часть получения опыта, и сезон впереди. В любом случае, игра у Мирры хорошая. Но есть над чем работать, безусловно. Думаю, она сама это знает.

Мирра уже может бороться за победу на турнирах Большого шлема. Ей надо только поймать игру, чуть должно повезти где‑то по сетке. Но в целом, безусловно, для того, чтобы пройти Соболенко, Свентек, Гауфф, Анисимову и остальных, кто все‑таки и постарше и поопытнее, нужно получить чуть больше опыта, нужно быть готовой играть с ними.

Мирра в целом готова, но пройти всех‑всех подряд, несколько топовых именитых теннисисток, конечно, требует очень много сил, внимания. Мирре еще все равно нужно чуть‑чуть больше времени для того, чтобы почувствовать, что она это может сделать. А это приходит с опытом и с количеством матчей», — сказала Веснина «Матч ТВ».

На Australian Open-2026 Андреева дошла до 4-го круга, где уступила Элине Свитолиной со счетом 2:6, 4:6.