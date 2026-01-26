Девятая ракетка мира Мэдисон Киз высказалась после поражения на Australian Open — 2026, где ей не удалось защитить чемпионский титул.

Мэдисон Киз globallookpress.com

В матче четвёртого круга американка уступила соотечественнице Джессике Пегуле со счётом 3:6, 4:6. В результате Киз потеряет 1760 рейтинговых очков и опустится как минимум на 15-е место в мировой классификации.

«Очевидно, это не тот результат, на который я рассчитывала, но я всё равно очень горжусь собой. Возвращаться в статусе действующей чемпионки и справляться с дополнительным давлением — это действительно тяжело. Я довольна тем, как прошла через этот этап.

Бывают дни, когда соперница просто оказывается сильнее, и в таком случае можно уходить с корта с высоко поднятой головой», — заявила Киз на пресс-конференции.