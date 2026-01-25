Легендарный серб Новак Джокович (4) стал очередным четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии.

Новак Джокович globallookpress.com

Его матч в 1/8 турнира с чехом Якубом Меншиком не состоялся из-за травмы мышц живота 20-летнего игрока.

«Мне тяжело это писать. После того как мы сделали всё возможное, чтобы продолжить, я вынужден сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы мышц живота, которая прогрессировала в последних матчах. После долгих обсуждений с моей командой и врачами мы решили, что мне лучше не выходить на корт завтра.

Хотя я и разочарован, выход в четвёртый раунд здесь впервые в жизни — это то, что я буду помнить ещё долго. Я почувствовал невероятную энергию от болельщиков, и атмосфера в Мельбурне была особенной», — написал чешский теннисист в соцсети.

В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти — Тейлор Фриц.