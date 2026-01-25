Лучший теннисист мира Карлос Алькарас в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии разобрался с американцем Крисом Полом (20) в трех сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Соперники были на корте 2 час 43 минуты. За это время Алькарас выполнил 2 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

На счету Пола 7 эйсов, 5 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале АО Алькараса ждет встреча с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Алекс де Минор (Австралия).