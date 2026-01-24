Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, занимающий пятое место в мировом рейтинге, успешно преодолел третий круг Australian Open — 2026, одержав победу над чешским спортсменом Томашем Махачем, который находится на 24-й строчке ATP, со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

Продолжительность матча составила 4 часа 27 минут. В ходе игры Музетти сделал девять эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 29 попыток. Его соперник, Махач, отметился тремя эйсами, тремя двойными ошибками и пятью успешными брейк-пойнтами из 15 попыток.

В четвёртом круге турнира Лоренцо Музетти встретится с победителем матча между Стэном Вавринкой из Швейцарии (139-й номер рейтинга) и Тейлором Фрицем из США (9-й номер рейтинга).