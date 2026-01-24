Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, не смог преодолеть третий круг Australian Open 2026 года. В упорной борьбе он уступил итальянцу Лучано Дардери, который занимает 25-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6.

Карен Хачанов globallookpress.com

Матч, продолжавшийся 3 часа 23 минуты, стал настоящим испытанием для обоих спортсменов. Хачанов выполнил 14 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех попыток. Его соперник, Лучано Дардери, отметился 16 эйсами, четырьмя двойными ошибками и тремя успешными брейк-пойнтами из восьми.

Теперь Лучано Дардери ждет встреча с Янником Синнером, который также успешно прошел в четвертый круг турнира.