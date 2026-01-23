В матче третьего круга на Открытом чемпионате Австралии 18-летняя Ива Йович (27) в двух сетах смогла переиграть итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Ива Йович globallookpress.com

Соперницы были на корте 1 час 48 минут. За это время американка сделала 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

На счету Паолини ни одной подачи навылет, ни одного эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 Йович сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана.