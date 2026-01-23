Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о том, сколько он планирует играть в теннис.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«На самом деле, сейчас не думаю, до каких пределов дойду. Думаю, если бы у тех, кому сейчас 38-40 лет и они продолжают играть, спросили в их 22 года, как долго они планируют играть, скорее всего они бы сказали, что продолжат выступать до 33, максимум до 34. Но я считаю, что страсть к спорту и к теннису никогда не заканчивается, с каждым годом она только увеличивается, полагаю, именно это позволяет им соревноваться так долго.

Если честно, я не вижу себя в теннисе после 35 лет, но, как уже сказал, посмотрим, до каких пределов смогу дойти, что скажет тело, будем стараться беречь себя, однако хотелось бы иметь ту же страсть и, главное, жизненную энергию, которые есть у них, чтобы соревноваться на высоком уровне в таком возрасте», — приводит слова Алькараса ESPN Spain.

В настоящий момент Алькарас является первой ракеткой мира.