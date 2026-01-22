Норвежский теннисист Каспер Рууд, занимающий 13-е место в мировом рейтинге, одержал победу над испанцем Хауме Мунаром (39-я позиция) в матче второго круга Australian Open 2023. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:4 в пользу Рууда.

Каспер Рууд globallookpress.com

Игра продолжалась 2 часа 27 минут. За этот период Каспер Рууд выполнил пять эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из одиннадцати. Испанец допустил четыре двойные ошибки, не смог реализовать два брейк-пойнта и выполнил пять эйсов.

В следующем раунде Каспер Рууд встретится с 37-летним хорватом Марином Чиличем, который победил 21-го сеяного теннисиста из Канады Дениса Шаповалова со счетом 6:4, 6:3, 6:2.