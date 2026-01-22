В следующей стадии Селехметьева сразится с американкой Джессикой Пегулой (6).

Соперницы были на корте 1 час 40 минут. За это время Селехметьева выполнила ни одной подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. У испанки 4 эйса, 6двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 3-м круге Калинская сразится с победителем пары Мари Боузкова (Чехия) — Ига Свентек (Польша).

Грабер подала один эйс при 4 двойных ошибках и выиграла 3 брейк-пойнта из 5 заработанных.

Игра длилась 1 час 14 минут. Калинская 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.

Анна Калинская (33) в двух сетах разобралась с австрийкой Юлией Грабер (95)- 6:3, 6:3.

Две российские теннисистки уверенно прошли в третий круг на австралийском мэйджоре.

