Две российские теннисистки уверенно прошли в третий круг на австралийском мэйджоре.
Анна Калинская (33) в двух сетах разобралась с австрийкой Юлией Грабер (95)- 6:3, 6:3.
Игра длилась 1 час 14 минут. Калинская 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.
Грабер подала один эйс при 4 двойных ошибках и выиграла 3 брейк-пойнта из 5 заработанных.
В 3-м круге Калинская сразится с победителем пары Мари Боузкова (Чехия) — Ига Свентек (Польша).
Оксана Селехметьева (101) неожиданно одолела Паулу Бадосу (26) — 6:4, 6:4.
Соперницы были на корте 1 час 40 минут. За это время Селехметьева выполнила ни одной подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. У испанки 4 эйса, 6двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
В следующей стадии Селехметьева сразится с американкой Джессикой Пегулой (6).