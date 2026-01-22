В следующем круге Чиличу будет противостоять победитель пары Хауме Мунар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).

Шаповалов за это время сделал 3 эйса, реализовал 2 брейк-пойнта из 6 и допустил 7 двойных ошибок.

Соперники были на корте 2 часа 9 минут. Чилич реализовал 6 брейк-пойнтов из 12, выполнил 5 подач навылет и допустил 5двойных ошибок.

Опытный сербский теннисист Марин Чилич (70) без особых проблем во втором круге Открытого чемпионата Австралии обыграла канадца Дениса Шаповалова (23) со счетом 6:4, 6:3, 6:2

2.13

