Завершилось еще несколько матчей в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии.

Джессика Пегула globallookpress.com

Американка Аманда Анисимова (4-я ракетка мира) без проблем разобралась с чешкой Катериной Синяковой (45) — 6:1, 6:4.

Игра завершилась за 1 час 43 минуты. За это время Анисимова выполнила 3 подачи навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Синяковой один эйс, 7 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 13.

Дальше Анисимова сыграет со своей соотечественницей Питон Стирнс (68).

Китаянка Ван Синьюй (46) была сильнее Елены Остапенко из Латвии (24) в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Матча продолжался 2 часа 22 минуты. В третьем круге Ван Синьюй сыграет с чешкой Линдой Носковой (13), которая переиграла за 1 час 46 минут местную теннисистку Тайлу Престон (161) со счетом 6:2, 4:6, 6:2.

Американка Джессика Пегула (6) обыграла соотечественницу Маккартни Кесслер со счетом 6:0, 6:2.

Теперь ей предстоит встреча с россиянкой Оксаной Селехметьевой.

Еще одна представительница США Мэдисон Киз (9) переиграла соотечественницу Эшлин Крюгер (62) со счетом 6:1, 7:5.

Дальше ей будет противостоять чешка Каролина Плишкова, которая выиграла у Джаниче Чен.