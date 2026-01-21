Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала выход седьмой ракетки мира Мирры Андреевой в третий круг Australian Open.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Мирра очень уверенно прошла Саккари, практически вообще не заметила её. В прошлом году у неё была одна из лучших форм, когда она выиграла Индиан-Уэллс и Дубай. Сейчас мы видим Миррy, которая выросла и продолжает учиться. Но пока рано говорить, что это её лучшая форма. Ей нужно строить свою игру, прибавлять и ставить перед собой цель пройти как можно дальше на турнире Большого шлема, а может даже и выиграть его», — цитирует Веснину «Советский спорт».

В третьем круге австралийского мэйджора Мирра сразится с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.