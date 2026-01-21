Фрэнсис Тиафо, 34-я ракетка мира, вышел в третий круг престижного турнира Australian Open — 2026. В упорной борьбе он обыграл Франсиско Комесанью, занимающего 68-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:2.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

Матч длился 3 часа 5 минут. За это время Тиафо сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из семнадцати брейк-пойнтов. Его соперник, Франсиско Комесанья, выполнил 15 эйсов и допустил пять двойных ошибок, но смог реализовать лишь один брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде Тиафо встретится с австралийским теннисистом Алексом де Минором.