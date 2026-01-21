Интернациональный дуэт в лице Анны Калинской (Россия) и румынки Сораны Кырстя не смог преодолеть первый круг женского парного разряда на Australian Open — 2026.

Анна Калинская globallookpress.com

Они уступили Элисе Мертенс(Бельгия)/ Чжан Шуай (Китай) со счетом 4:6, 2:6.

Игра длилась 1 час 21 минуту. За это время Калинская и Кырстя выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из пяти.

На счету Мертенс и Шуай три эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующими соперницами Мертенс и Шуай будет пара Ива Йович (США)/Виктория Мбоко (Канада).