Во втором круге Открытого чемпионата Австралии испанец Алехандро Давидович-Фокина (14) разобрался в пяти сетах с американцем Райли Опелкой (63) — 6:3, 7:6 (7:3), 5:7, 4:6, 6:4.

Соперники были на корте 3 часа 47 минут. За это время Давидович-Фокина сделал 13 эйсов, одну двойную ошибку и взял 1 из 10 завоеванных брейк-поинтов.

На счету Опелки 37 эйсов, 12 двойных и 2 реализованных из 11 брейк-поинтов.

Матч с Опелкой стал 17-й пятисетовой встречей для испанца на турнирах «Большого шлема» с 2020 года. По 16 игр провели американец Томми Пол и российский теннисист Карен Хачанов. 15 раз играли пятисетовые матчи серб Миомир Кецманович и американец Тейлор Фриц.

В третьем круге Давидович-Фокина сразится с американцем Томми Полом.