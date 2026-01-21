Австралийский теннисист Алекс де Минор, занимающий шестую строчку мирового рейтинга, вышел в третий круг турнира Australian Open — 2023, одержав победу над сербским спортсменом Хамадом Меджедовичем (90-й в рейтинге) со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, 6:1.

Алекс де Минор globallookpress.com

Матч длился 3 часа 4 минуты. За это время де Минор выполнил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 21 брейк-пойнта. Его соперник, Хамад Меджедович, сделал 19 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из трёх попыток.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2023 Алекс де Минор встретится с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей.