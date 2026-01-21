18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, высказалась о своей игре на Australian Open — 2026. Она отметила, что из-за быстрого начала турнира у неё не было времени адаптироваться к условиям соревнований.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Когда я увидела сетку, подумала: "Вау, это не самый легкий вариант". Так что честно говоря, я не уверена, что это помогло как-то сосредоточиться с самого начала турнира. Скорее это только немного усилило нервозность. Как только увидела сетку, подумала: "Ну что ж, поехали". Пришлось стартовать полностью готовой», — сказала Андреева в интервью на корте после матча второго круга.

На старте турнира Андреева одержала победу над хорватской спортсменкой Донной Векич со счетом 4:6, 6:3, 6:0, а затем уверенно обыграла экс-третью ракетку мира гречанку Марию Саккари — 6:0, 6:4.

В 1/16 финала Australian Open — 2026 Андреева встретится с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе, которая занимает 79-е место в рейтинге WTA.