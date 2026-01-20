Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над французом Юго Гастоном на старте Открытого чемпионата Австралии.

Янник Синнер globallookpress.com

«Заметил, что он не подавал с высокой скоростью, особенно во втором сете. Это не тот способ выигрывать. Он такой талантливый игрок — невероятное чувство мяча, очень хорошо двигается. С самого начала понимал, что нужно играть на очень высоком уровне, стараться быть максимально агрессивным, что я и сделал. Очень рад снова быть здесь. Это для меня особенное место, потрясающая атмосфера. Спасибо, что пришли.

Чувствовал себя хорошо подготовленным. Мы много работали над физикой, да и на корте тоже. У меня был отличный матч с Феликсом, пусть он был и показательным, мы выкладывались полностью. Официальные матчи всегда совсем иные. Очень доволен, как начал сегодня. Конечно, немного напряжения, но теперь время наслаждаться. Вся тяжелая работа уже сделана. Мы тренируемся для таких моментов», — сказал Синнер в интервью на корте.

Во втором круге Синнер встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом.