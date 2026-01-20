Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над французом Юго Гастоном на старте Открытого чемпионата Австралии.

Янник Синнер
Янник Синнер globallookpress.com

«Заметил, что он не подавал с высокой скоростью, особенно во втором сете.  Это не тот способ выигрывать.  Он такой талантливый игрок — невероятное чувство мяча, очень хорошо двигается.  С самого начала понимал, что нужно играть на очень высоком уровне, стараться быть максимально агрессивным, что я и сделал.  Очень рад снова быть здесь.  Это для меня особенное место, потрясающая атмосфера.  Спасибо, что пришли.

Чувствовал себя хорошо подготовленным.  Мы много работали над физикой, да и на корте тоже.  У меня был отличный матч с Феликсом, пусть он был и показательным, мы выкладывались полностью.  Официальные матчи всегда совсем иные.  Очень доволен, как начал сегодня.  Конечно, немного напряжения, но теперь время наслаждаться.  Вся тяжелая работа уже сделана.  Мы тренируемся для таких моментов», — сказал Синнер в интервью на корте.

Во втором круге Синнер встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом.