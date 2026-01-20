Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий второе место в мировом рейтинге, успешно преодолел первый раунд Australian Open 2026, выйдя во второй круг соревнований.
Его соперником был француз Юго Гастон, который не смог завершить матч. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Синнера. Матч длился всего 1 час 10 минут.
За это время итальянец реализовал четыре из семи брейк-пойнтов и выполнил шесть эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки. Гастон также не совершил ни одной двойной ошибки, но не смог воспользоваться тремя брейк-пойнтами.
Во втором круге Синнер встретится с победителем матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и хорватом Дино Прижмичем.