Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий второе место в мировом рейтинге, успешно преодолел первый раунд Australian Open 2026, выйдя во второй круг соревнований.

Янник Синнер globallookpress.com

Его соперником был француз Юго Гастон, который не смог завершить матч. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Синнера. Матч длился всего 1 час 10 минут.

За это время итальянец реализовал четыре из семи брейк-пойнтов и выполнил шесть эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки. Гастон также не совершил ни одной двойной ошибки, но не смог воспользоваться тремя брейк-пойнтами.

Во втором круге Синнер встретится с победителем матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и хорватом Дино Прижмичем.