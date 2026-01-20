Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Анне Калинской предстоит сыграть против Юлии Грабер из Австрии, занимающей 95-е место в рейтинге.

Российская теннисистка Анна Калинская , занимающая 33-е место в мировом рейтинге (31-й посев), одержала победу над британкой Сонай Картал , которая находится на 66-й строчке, со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

На хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, который проходил в австралийском Мельбурне, завершился матч первого круга женского одиночного разряда.

