На хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, который проходил в австралийском Мельбурне, завершился матч первого круга женского одиночного разряда.
Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 33-е место в мировом рейтинге (31-й посев), одержала победу над британкой Сонай Картал, которая находится на 66-й строчке, со счетом 7:6 (7:3), 6:1.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Анне Калинской предстоит сыграть против Юлии Грабер из Австрии, занимающей 95-е место в рейтинге.