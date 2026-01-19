Чех Иржи Легечка (19-я ракетка мира) покидает Открытый чемпионат Австралии после первого же круга.

Иржи Легечка globallookpress.com

В дебютной встрече на мэйджоре 24-летний теннисист неожиданно уступил французу Артюру Жа, который занимает лишь 198-ю строчку в рейтинге АТР со счетом 5:7, 6:7 (1:7), 5:7.

Их противостояние длилось 2 часа 45 минут. Чех за это время выполнил 8 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

На счету Жа 7 подач навылет, четыре двойных ошибки и 5 реализованных из 15 зарабаотнных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Жа станет знаменитый швейцарец Станислав Вавринка.