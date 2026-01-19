Знаменитый в прошлом российский теннисист Евгений Кафельников высказался по поводу уверенной победы Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Евгений Кафельников globallookpress.com

«Я не могу быть в шкуре Медведева и Рублева и говорить, насколько важны их победы. Наверное, важны. С наименьшими затратами выйти во второй круг — это хорошо. Да, на старте могут быть тяжелые матчи, но у них получилась такая история — молодцы», — сказал Кафельников «Чемпионату» Егором Кабаком.

Медведев переиграл голландца Йеспера де Йонга в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Теперь ему предстоит встреча с французом Квентентом Алисом (85).