Завершились три матча с участием топовых теннисистов в первом круге Australian Open.

Алекс де Минор globallookpress.com

Американец Томми Пол уверенно разобрался со своим соотечественником Александром Ковачевичем — 6:4, 6:3, 6:3.

Встреча длилась 1 час 33 минуты. За это время Пол выполнил 18 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6 заработанных. У его соперника 10 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Хозяин корта Алекс де Минор (6) без проблем победил американца Маккензи Макдональда (113) — 6:2, 6:2, 6:3.

Соперники были на корте 1 час 48 минут. Де Минор выполнил 9 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

У Макдональда 7 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнтаю

Испанец Алехандро Давидович-Фокина (15) в трех сетах прошел австрийца Филипа Мисолича (82) — 6:2, 6:3, 6:3, потратив на это 1 час 42 минуты.

Давидович-Фокина сделал 8 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

Мисолич выполнил 6 эйсов, 3 двойные ошибки и не взял ни одного брейка из четырех заработанных.

В следующем круге испанца ждет американец Райлли Опелкой (62).