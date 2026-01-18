Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражана в первом круге Australian Open.

Арина Соболенко globallookpress.com

«Я немного устала. Я хотела показать отличный теннис, чтобы вам понравилось смотреть, как я играю. Но, боже мой, какая это привилегия! Я очень надеюсь, что вам это хоть немного понравилось. Я постоянно ходила и думала: не смотри туда, не смотри, не смотри, не смотри.

Я начала не лучшим образом, но она вышла на корт, включилась, и, может быть, играла не на полную силу, но играла великолепно, и это было непростое начало. Я очень рада, что нашла свой ритм в самом конце первого сета, и тогда почувствовала себя немного увереннее.

Я мало что о ней знала. Конечно, я смотрела её предыдущие матчи, но всегда сложно играть против молодой соперницы, против той, которую ты ещё толком не знаешь, да ещё и левши. Начало было непростым для меня, но я очень рада, что смогла завершить этот матч в двух сетах», — отметила Соболенко в интервью на корте.

В матче второго круга на австралийском мэйджоре первая ракетка мира Соболенко сыграет с Чжосюань Бай из Китая.