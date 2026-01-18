Во 2-м круге Сенмез сыграет с победительницей пары Ана Бондарь (Румыния) — Элизабет Мандлик (США).

Ее соперница выполнила 4 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17.

Встреча длилась 2 часа 37 минут. За это время россиянка сделала 10 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 4:6 россиянка уступила турчанке Зейнеп Сенмез (112)

Россиянка Екатерина Александрова (11-я ракетка мира) покидает Открытый чемпионат Австралии после первого круга.

