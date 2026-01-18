Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий первое место в мире, одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном, который находится на 79-й позиции в мировом рейтинге, в матче первого круга Australian Open — 2026.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Игра, продолжавшаяся 2 часа 5 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 6:2 в пользу Алькараса.

В течение матча испанский спортсмен сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и успешно реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Уолтон также подал четыре эйса, но совершил четыре двойные ошибки и сумел реализовать лишь один из своих брейк-пойнтов.

В следующем раунде Алькарас встретится с немецким теннисистом Янником Ханфманом, который занимает 101-ю строчку в мировом рейтинге.