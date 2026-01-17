Прославленный российский теннисист Евгений Кафельников рад успешному началу сезона Миррой Андреевой.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Отличный результат! Хорошо, что она поднимается в рейтинге. Делает задел на этот год. Осталось только продолжать играть на том же уровне на самом Australian Open. Атмосфера в Аделаиде ничем не отличается от Мельбурна, все одно и то же: те же корты, те же мячи, те же зрители», — сказал Кафельников «Чемпионату».

18-летняя россиянка выиграла свой 4-й титул в карьере в Аделаиде. В финале Андреева переиграла в двух сетах канадку Викторию Мбоко со счетом 6:3, 6:1. В новом рейтинге WTA она теперь будет занимать 7-ю строчку.