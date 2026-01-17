Россиянка Мирра Андреева (8-я ракетка мира) завоевала главный трофей на престижном теннисном турнире серии WTA-500 в австралийской Аделаиде.

Мирра Андреева globallookpress.com

В финале она довольно легко переиграла канадку Викторию Мбоко со счетом 6:3, 6:1.

Соперницы были на корте 1 час 4 минуты. Мирра за это время один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

Ее соперница выполнила 2 эйса при 3 двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из одного заработанного за матч.

Для Андреевой-младшей этот триумф стал четвертым на турнирах серии WTA.